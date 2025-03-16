Pehlivanköy'de mera ıslah çalışmaları sürüyor

Pehlivanköy'de mera ıslah çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projeleri kapsamında Kazım Dirik ve Kurtuluş mahallelerinde mera alanları gübrelendi.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve Şube Müdürü Canan Gökten de çalışmaları takip etti.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mera alanlarının gübrelenerek bölge hayvancılığına katkı sağlandığını belirtti.

Bölgedeki meralara 7 bin 900 kilogram gübre atıldığını ifade eden Doğan, gübreleme ile mera alanlarında ot verimi ve kapasitesinin arttırıldığını dile getirdi.

Doğan, hayvancılığın daha verimli, kazançlı ve kaliteli bir seviyeye ulaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.