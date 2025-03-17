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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:42
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-28 Şubat tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

        Denetimlerde, 96 bin 926 araç ve sürücü kontrol edildi.

        Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 1788 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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