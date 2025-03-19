Kırklareli'nde DSİ yatırımlarıyla 66 bin 930 dekar tarım arazisi suya kavuştu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kırklareli'nde son 22 yılda inşa edilen 15 sulama tesisi sayesinde 66 bin 930 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan çalışmalarla toprağa bereket, enerjiye güç, üretime değer kattıklarını belirtti.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkmaya çalıştıklarını aktaran Balta, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerinin taşkın risklerini kontrol altına almak için tüm ekiplerin var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da arttırdığını vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Kadim kültürümüzden gelen, suyu kontrol ve sürdürülebilir kullanma anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirdik. Son 22 yılda Kırklareli'ne inşa ettiğimiz 15 sulama tesisi ile 66 bin 930 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık, Kırklarelili çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Kırklareli’nde hizmete aldığımız 3 baraj, 4 gölet ile 33 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

Balta, kentte su kaynaklarını değerlendirmek amacıyla 10 göletin yapımının da sürdüğünü kaydetti.