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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:11 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:11
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift tutuklandı
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde yaşayan bir kadının katıldığı televizyon programında, eski eşi tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine sürüklendiği iddiaları üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda A.K. ile eşi S.K. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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