Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift tutuklandı

Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde yaşayan bir kadının katıldığı televizyon programında, eski eşi tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine sürüklendiği iddiaları üzerine çalışma başlattı.

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