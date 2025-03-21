Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Yaşlılar Haftası dolasıyla huzurevi sakinlerini makamında kabul eden Turan, yaşlılara her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Turan, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Turan, huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

- Vali Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel'i makamında kabul etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın girişimcilerin sayısının artmasının önemli olduğunu söyledi.

Girişimcilere gereken her türlü desteğin sağlandığını ifade eden Turan, kadınların her alanda başarılı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Turan, Altıntel'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.