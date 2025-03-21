Kırklareli'nde fidanlar, down sendromlular için dikildi

Kırklareli'nin orman varlığı açısından zengin bir kent olduğunu ifade eden Karakaya, orman varlığını daha fazla arttırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, yaptığı konuşmada, her yıl binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.