Kırklareli'nde fidanlar, down sendromlular için dikildi Kırklareli'nde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ile Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında "Down Sendromu Farkındalık Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:12 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL