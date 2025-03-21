Park içerisinde çardak, cimnastik aletleri ve çocuk oyun gruplarının yer alacağını ifade eden Talay, vatandaşların keyifle vakit geçirecekleri alanlar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Balaban, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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