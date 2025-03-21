Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Balaban, ziyarette, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Balaban, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
- Mahalle parkı yapılıyor
Pınarhisar ilçesinde mahalle parkı yapım çalışmaları başladı.
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde yapımı süren mahalle parkında çalışmaları inceledi.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, parkı 23 Nisan'a kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.
Park içerisinde çardak, cimnastik aletleri ve çocuk oyun gruplarının yer alacağını ifade eden Talay, vatandaşların keyifle vakit geçirecekleri alanlar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.
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