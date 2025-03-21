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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:32 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Balaban, ziyarette, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Tedavi gören hastaları da ziyaret eden Balaban, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        - Mahalle parkı yapılıyor

        Pınarhisar ilçesinde mahalle parkı yapım çalışmaları başladı.

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Dere Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde yapımı süren mahalle parkında çalışmaları inceledi.

        Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, parkı 23 Nisan'a kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Park içerisinde çardak, cimnastik aletleri ve çocuk oyun gruplarının yer alacağını ifade eden Talay, vatandaşların keyifle vakit geçirecekleri alanlar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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