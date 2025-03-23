Kırklareli'nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavda 5 aday, teorik ve pratik uygulamaya tabi tutuldu.

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