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        Kırklareli'nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

        Kırklareli'nde motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:47 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:56
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        Kırklareli'nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
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        Kırklareli'nde motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen sınavda 5 aday, teorik ve pratik uygulamaya tabi tutuldu.

        Adaylar sınavda motorlu kara taşıtı satın alma, satın alınan araçları satışa hazırlama ve satış işlemleri konularındaki soruları yanıtladı.

        KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavının gerçekleştirildiğini belirtti.

        Vatandaşların talepleri doğrultusunda sınavın yapıldığını aktaran Ilık, sınavı başarıyla tamamlayan adaylara belgelerinin verileceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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