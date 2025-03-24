Lüleburgaz'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
Lüleburgaz ilçesinde Orman Haftası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Lüleburgaz ilçesinde Orman Haftası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünce, Yeni Tören Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ceviz, selvi ve fıstık çamı türlerinde 5 bin fidan dağıtıldı.
Orman ve Fidanlık Müdürü Evren Faik Ayran, yaptığı açıklamada, Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımında bulunduklarını söyledi.
Vatandaşlara aldıkları fidanları en kısa sürede toprakla buluşturmalarını tavsiye eden Ayran, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirtti.
Ayran, Lüleburgaz'ı daha yeşil bir kent haline dönüştürmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.