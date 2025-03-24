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        Lüleburgaz'da vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Lüleburgaz ilçesinde Orman Haftası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:41
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        Lüleburgaz'da vatandaşlara fidan dağıtıldı
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        Lüleburgaz ilçesinde Orman Haftası kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı.

        Lüleburgaz Orman Fidanlık Müdürlüğünce, Yeni Tören Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ceviz, selvi ve fıstık çamı türlerinde 5 bin fidan dağıtıldı.

        Orman ve Fidanlık Müdürü Evren Faik Ayran, yaptığı açıklamada, Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımında bulunduklarını söyledi.

        Vatandaşlara aldıkları fidanları en kısa sürede toprakla buluşturmalarını tavsiye eden Ayran, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirtti.

        Ayran, Lüleburgaz'ı daha yeşil bir kent haline dönüştürmek için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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