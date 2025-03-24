Eğitimde, kontrollü olarak yakılan ateş öğrenciler tarafından söndürüldü.

Daha sonra itfaiye ekiplerince okul bahçesinde yangın tüpü kullanımı ve yangına müdahale eğitimi verildi.

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