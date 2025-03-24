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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da yangın tatbikatı yapıldı.

        Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce özel bir okul kampüsünde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği yangın alarmı verildi.

        Tatbikatta okul binasında bulunan öğrenci, öğretmen ve idari personel, itfaiye ekiplerince acil çıkış noktalarına yönlendirilerek okul bahçesindeki güvenli alana tahliye edildi.

        Daha sonra itfaiye ekiplerince okul bahçesinde yangın tüpü kullanımı ve yangına müdahale eğitimi verildi.

        Eğitimde, kontrollü olarak yakılan ateş öğrenciler tarafından söndürüldü.

        - Demir yüklü tır şarampole devrildi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde demir yüklü tırın şarampole devrildiği kazada hasar oluştu.

        Edirne bayırı mevkiinde 59 DM 012 plakalı tır, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, devrilen tırda sürücü yara almadan kurtuldu.

        Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan Kırklareli-Lüleburgaz karayolu, tırın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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