Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ konutları hak sahipleriyle gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalanacağını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Beylik ve Camikebir mahallerinde yapılan sosyal konut projesi kuralarının çekildiğini kaydetti.

Kurada çıkan hak sahiplerinin 7-25 Nisan tarihlerinde Ziraat Bankası şubelerinde gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaları gerektiğini aktaran Talay, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

- "İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi" verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018-2022 dönemine ilişkin "İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi" verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı beşeri takvimi yüksek olan il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 0,862, Kırklareli'nde 0,856, Edirne'de ise 0,838 olarak kayıtlara geçti.