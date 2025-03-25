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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ konutları hak sahipleriyle gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ konutları hak sahipleriyle gayrimenkul satış sözleşmesinin imzalanacağını bildirdi.

        Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Beylik ve Camikebir mahallerinde yapılan sosyal konut projesi kuralarının çekildiğini kaydetti.

        Kurada çıkan hak sahiplerinin 7-25 Nisan tarihlerinde Ziraat Bankası şubelerinde gayrimenkul satış sözleşmesi imzalamaları gerektiğini aktaran Talay, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        - "İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi" verileri açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018-2022 dönemine ilişkin "İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi" verilerini açıkladı.

        Buna göre, 2022 yılı beşeri takvimi yüksek olan il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 0,862, Kırklareli'nde 0,856, Edirne'de ise 0,838 olarak kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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