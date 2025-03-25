Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Ümit Darcan yönetimindeki 39 ADA 415 plaka otomobil ile Erhan Gökdağlı idaresindeki 39 AT 959 plakalı otomobil çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü. Gökdağlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.