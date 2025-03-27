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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de bitki koruma ürünleri eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize'de bitki koruma ürünleri eğitimi verildi.

        Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ile personeli Hasbuğa köyü ile Çakıllı beldesini ziyaret etti.

        Gürsu, üreticilerle sohbet edip bitki koruma ürünlerinin çevreye zararları hakkında bilgi verdi.

        Eğitimde, üretimdeki mücadelenin zamanında, uygun dozda ve uygun ilaçlar ile yapılması gerektiği, üreticilerin önce kendilerini sonra da çevreyi bu ürünlerin zararlı etkilerinden korumak için neler yapabilecekleri konuları anlatıldı.

        - Edirne'ye gezi düzenlendi

        İnece Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla kadınlara özel kültür gezisi düzenledi.

        Gezide, Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi yapılar ziyaret edildi. Belediye Başkanı İlhan Arı, yaptığı konuşmada, geziye katılanlara teşekkür etti.

        Güzel bir gezi olduğunu ifade eden Arı, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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