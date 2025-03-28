Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.
Vali Turan, teravih namazının ardından bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Turan, kendilerine iletilen sorunların çözüme kavuşması için gayret gösterdiklerini kaydetti.
Turan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.