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        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 devlet destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:04
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        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
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        Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 devlet destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.

        Proje kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda 284 torba ayçiçeği tohumu üreticilere teslim edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bu yıl yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekileceğini söyledi.

        Yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekilişinin artması için çalıştıklarını ifade eden Karaca, hibrit tohumların bölge şartlarına daha dayanıklı olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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