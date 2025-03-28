Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 hibeli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 devlet destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
Kırklareli'nde üreticilere yüzde 50 devlet destekli yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.
Proje kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda 284 torba ayçiçeği tohumu üreticilere teslim edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bu yıl yaklaşık 7 bin 500 dekar alanda yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekileceğini söyledi.
Yerli hibrit ayçiçeği tohumu ekilişinin artması için çalıştıklarını ifade eden Karaca, hibrit tohumların bölge şartlarına daha dayanıklı olduğunu kaydetti.
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