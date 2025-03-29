Kırklareli Valisi Turan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında büyük bir manevi huzurla idrak edilen ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların mutlulukların paylaşıldığı, toplumsal huzur, kardeşlik, muhabbet, hoşgörü, kardeşliğin güçlendiği dargınlık ve kırgınlıkların sona erdiği önemli günler olduğunu belirten Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar, insanların kaynaşmasına, barışın tesisine aracılık eden, milli gelenek, örflerimizin bütün güzellikleriyle yaşandığı, kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi, muhabbet hislerinin paylaşıldığı müstesna zamanlardır. Bayramlar, aziz milletimizin özünde var olan bütün güzel meziyetlerin ve manevi değerlerin genç nesillere yaşatılarak öğretildiği anlamlı günlerdir.

Ramazan Bayramını huzur içinde geçirebilmemiz için ilimiz genelinde ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tüm önlemler alınmıştır. Ayrıca bayram tatili süresince ilimiz genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Bayramımızın tadının kaçmaması için trafikte azami dikkat göstermenizi, trafik kurallarına riayet etmenizi önemle ve özellikle istirham ediyorum."