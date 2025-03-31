Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Demirköy Kaymakamı Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:09 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirköy Kaymakamı Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı
        ABONE OL

        Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

        Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün ile İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Polis ve jandarma ekiplerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bayram, bayram boyunca huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Güvenlik güçlerinin kutsal bir görev icra ettiğini dile getiren Bayram, "Fedakarca görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyor, bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayr...
        Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçikle bayr...
        "İkinci evim" dediği kütüphanede 62 yıldır kitap okuyor
        "İkinci evim" dediği kütüphanede 62 yıldır kitap okuyor
        Kırklareli Valisi Turan, down sendromlu Ceyda'yı evinde ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, down sendromlu Ceyda'yı evinde ziyaret etti
        Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocukla...
        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocukla...