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        Kırklareli'nde traktör sürücülerine reflektör eğitimi verildi

        Kırklareli'nde tarım aracı sürücüleri "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:56
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        Kırklareli'nde traktör sürücülerine reflektör eğitimi verildi
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        Kırklareli'nde tarım aracı sürücüleri "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında bilgilendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, tarım araçlarına takılması gereken reflektörlerin önemi anlatıldı.

        Tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan eğitimde sürücülere, traktörlerde flaşörlü, yanıp sönen sarı ışıklı ve dönerli uyarı lambası bulundurmaları, römorklarda iki reflektör bulundurmaları, traktörlerde ve donanımı olan römorklarda kuyruk ışıklarını çalışır vaziyette olması, traktör kazaları ve devrilmelerinde meydana gelen ölüm ve yaralanmaları azaltmaya yönelik rops demiri bulundurmaları uyarıları yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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