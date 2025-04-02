Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

Balaban, ziyarette bakım merkezinden hizmet alan engelli ve yaşlılarla bir araya geldi.

Bir süre yaşlılarla ve engellilerle sohbet eden Balaban, daha sonra merkezde gezdi.

Balaban, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

- Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Siteler ile 8 Kasım Mahallelerine 3 Nisan Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.