Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezini ziyaret etti.

        Balaban, ziyarette bakım merkezinden hizmet alan engelli ve yaşlılarla bir araya geldi.

        Bir süre yaşlılarla ve engellilerle sohbet eden Balaban, daha sonra merkezde gezdi.

        Balaban, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        - Elektrik kesintisi

        Lüleburgaz'da iki mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Siteler ile 8 Kasım Mahallelerine 3 Nisan Perşembe bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde traktör sürücülerine reflektör eğitimi verildi
        Kırklareli'nde traktör sürücülerine reflektör eğitimi verildi
        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden Volkan Konak'ın şarkıları dinletil...
        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden Volkan Konak'ın şarkıları dinletil...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, polis merkezini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, polis merkezini ziyaret etti
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli'nde konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli'nde konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli'nde sahipsiz hayvanlar için yap...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli'nde sahipsiz hayvanlar için yap...