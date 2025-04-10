Kırklareli'nde köy kahvehanesi tiyatro sahnesine dönüştü

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde, kahvehane sahneye dönüştürülerek tiyatro oyunları sergilenmeye başlandı.

Köyde kahvehane işleten Gülşen Gürses, sosyal ve kültürel etkinliklere ilgi duyan köy sakinlerinin talebi üzerine, kahvehanenin bir bölümünü tiyatro sahnesi haline getirdi. Palet tahtalardan oluşturulan sahne çeşitli dekorlarla süslenerek oyunlar için hazırlandı.

Gürses’in daveti üzerine köye gelen Lüleburgaz Sanat Atölyesi oyuncuları, çoğunluğu hayatında ilk kez tiyatro izleyen köylülere oyunlarını sahneledi. Bugüne kadar iki ay içinde üç oyun sergilendi, köydeki tiyatro etkinliklerinin devam etmesi planlanıyor.

- "Köylerde heyecan daha farklı"

Lüleburgaz Sanat Atölyesi Sanat Yönetmeni Özgür Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerin kültürel faaliyetler bakımından geri planda kaldığını söyledi.

Koç, tiyatroyu köylere taşımak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, “Köylerde heyecan daha farklı. Sanatla daha az temas kurabilen kesimlere ulaşmak istiyoruz. Köylerden gelen davetleri memnuniyetle karşılıyoruz, çok sıcak tepkiler alıyoruz.” dedi.

Tiyatro oyuncusu Zehra Güner de köy ortamında sahneye çıkmanın farklı bir deneyim olduğunu, izleyicilerin ilgisinin ve tepkilerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

- "Köyde herkes çok heyecanlı"

Kahvehane işletmecisi Gülşen Gürses ise kültürel faaliyetlerin genellikle şehir merkezlerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, benzer etkinliklerin köylere de yayılması gerektiğini vurguladı.

Köyde hayatı boyunca hiç tiyatro izlememiş insanların olduğunu fark ederek harekete geçtiğini anlatan Gürses, "Neden köyümüzde bir tiyatro olmasın dedik, çünkü biz gidemiyoruz, genelde şehirde oluyor böyle faaliyetler. Biz de çok yakın zamanda açmış olduğumuz köy kahvehanemizi bir tiyatro sahnesine çevirdik. Ardından da misafirlerimizi davet ettik tiyatro sanatçılarımız da burada, bize çok güzel bir oyun oynadılar. Köyde herkes çok heyecanlı." diye konuştu.

Tiyatronun önemli bir sanat dalı olduğunu ifade eden Gürses, benzer etkinliklerin artması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

- "Neşelendik, güldük, eğlendik, çok güzel oldu"