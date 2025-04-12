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        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:41
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        Edirne ve Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki denetimlerinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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