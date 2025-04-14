Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, rektörlük görevine atanan Ak'a görevinde başarı diledi.

Akademik eğitim ve çalışmaların daha da ivme kazanacağına inandığını ifade eden Bulut, üniversite ile işbirliği halinde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

- Kanalizasyon ve yağmur suyu baca kapakları yenileniyor

Lüleburgaz'da kanalizasyon ve yağmur suyu baca kapakları yenileniyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol yapım çalışmaları nedeniyle yol seviyesinin altında kalan 400 baca kapağı ile 50 yağmur suyu ızgarası olduğu tespit edildi.

Ekipler, baca kapakları ve ızgaraları yenileyerek yükseltme çalışmasında bulunuyor.

Açıklamada, sürücülerin ve vatandaşların çalışmaların yürütüldüğü cadde ve sokaklarda dikkatle seyretmeleri uyarısında bulundu.

- Araç filosu güçleniyor