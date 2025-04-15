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        Trakya'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başladı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:19
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        Trakya'da zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başladı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Hava sıcaklığının 8-11 Nisan'da sıfır derecenin altına düştüğü ve bazı bölgelerde kar yağışının etkili olduğu Trakya'da zirai don nedeniyle badem, ceviz, kiraz, üzüm, kanola başta olmak üzere birçok tarım ürünü zarar gördü.

        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, personeliyle kentte zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

        Hasar tespit çalışmalarının 5 ekip tarafından sürdürüldüğünü aktaran Karaca, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

        Karaca, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası bulunan üreticilerin vakit kaybetmeden ihbarda bulunmaları gerektiğini kaydetti.

        Edirne ve Tekirdağ'da da hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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