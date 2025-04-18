Kırklareli'nde Yeşilay gönüllüleri çanta boyama etkinliğinde bir araya geldi
Kırklareli'nde Yeşilay gönüllüleri bez çantaları figürlerle süsledi.
Kırklareli'nde Yeşilay gönüllüleri bez çantaları figürlerle süsledi.
Yeşilay Kırklareli Şubesinde düzenlenen etkinlikle üniversite öğrencilerine bez çanta ve boya verildi.
Öğrenciler hayallerini çantalara yansıttı.
Şube Başkanı Aslı Karakahya, AA muhabirine bu tür etkinliklerle gençlerin bağımlılıklardan uzak tutulmasının amaçlandığını söyledi.
Tüm vatandaşları Yeşilay şubesine davet eden Karakahya, bağımlılıkla mücadelelerinin tüm kararlılıkla süreceğini kaydetti.
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