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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 727 bin 439 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 727 bin 439'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:33
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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 727 bin 439 oldu
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 727 bin 439'a ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, mart 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye'de mart ayında 195 bin 682 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 168 bin 545, Edirne'de 198 bin 395, Tekirdağ'da ise 360 bin 499 oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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