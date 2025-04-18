Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu'ndan Bulut'a ziyaret
Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.
Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.
Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kırklareli'nin tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Bulut, Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile işbirliği halinde olduklarını kaydetti.
Şamiloğlu da ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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