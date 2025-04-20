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        Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nda doluluk yüzde 100'e yaklaştı

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kış ve ilkbahar yağışları Kazandere Barajı'nı doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:49
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        Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nda doluluk yüzde 100'e yaklaştı
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kış ve ilkbahar yağışları Kazandere Barajı'nı doldurdu.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi 2024'te aşırı kuraklık nedeniyle temmuz ayından itibaren azaldı.

        Geçen yıl kasım ayında yüzde 8 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 97,41 olarak ölçüldü.

        - "Durum çok güzel"

        Barajın yakınlarındaki Aksicim köyünün muhtarı Yasin Yalçın, AA muhabirine, barajın geçen yıl kuraklık nedeniyle dere yatağını andırdığını söyledi.

        Yağışlarla barajın tamamen dolma noktasına geldiğini anlatan Yalçın, bu yıl bölgenin güzel yağış aldığını kaydetti.

        Barajın su seviyesinin artmasından bölge halkı olarak mutlu olduklarını ifade eden Yalçın, "Buradan İstanbul'a su basıyorlar. Bölgemize bu yıl iki sefer kar yağdı, sonrasında yağmur yağdı. Durum çok güzel." diye konuştu.

        Barajın dolu olması nedeniyle insanların rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan Yalçın, suyun tasarruflu kullanılmasının önemine değindi.

        Yazın kuraklık nedeniyle suyun azalabileceğine dikkati çeken Yalçın, son yıllarda kuraklığın canlıları ve barajları da olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

        Köy sakinlerinden Şaban Yalçın da barajın su seviyesinin artmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını belirtti.

        Yağışlarla derelerin baraja aktığını anlatan Yalçın, "Allah'a şükür bu sene iyi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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