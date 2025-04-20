Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nda doluluk yüzde 100'e yaklaştı

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kış ve ilkbahar yağışları Kazandere Barajı'nı doldurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi 2024'te aşırı kuraklık nedeniyle temmuz ayından itibaren azaldı.

Geçen yıl kasım ayında yüzde 8 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 97,41 olarak ölçüldü.

- "Durum çok güzel"

Barajın yakınlarındaki Aksicim köyünün muhtarı Yasin Yalçın, AA muhabirine, barajın geçen yıl kuraklık nedeniyle dere yatağını andırdığını söyledi.

Yağışlarla barajın tamamen dolma noktasına geldiğini anlatan Yalçın, bu yıl bölgenin güzel yağış aldığını kaydetti.

Barajın su seviyesinin artmasından bölge halkı olarak mutlu olduklarını ifade eden Yalçın, "Buradan İstanbul'a su basıyorlar. Bölgemize bu yıl iki sefer kar yağdı, sonrasında yağmur yağdı. Durum çok güzel." diye konuştu.