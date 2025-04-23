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        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:20 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:20
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        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Uğur Turan başkanlığında Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya tarafından alınan tedbirlere ilişkin bilgi verildi.

        Ardından gündem maddeleri görüşüldü.

        Vali Turan, orman yangınları ile mücadelede tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Ormanların ekipler tarafından 24 saat korunduğunu ifade eden Turan, vatandaşlarında orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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