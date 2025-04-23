Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı yapıldı

Ormanların ekipler tarafından 24 saat korunduğunu ifade eden Turan, vatandaşlarında orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Vali Turan, orman yangınları ile mücadelede tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

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