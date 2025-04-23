Kırklareli Valisi Turan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105'inci yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşku, gurur ve sevinçle kutlandığını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Turan, 23 Nisan 1920'de milli iradenin üzerinde bir güç tanınmadığının bütün dünyaya ilan edildiği gün olduğunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk milletinin Gazi Meclisi olduğunu bildiren Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Şanlı Kurtuluş Savaşı devam ederken 105 yıl önce bugün dualarla, tekbirlerle açılışı gerçekleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin karargahı, istiklal ve istikbal mücadelemizin öncü kurumu olmuştur. Aziz milletimizin kahramanlık destanları yazarak verdiği milli mücadele zaferle sonuçlanmış ve meclisimiz Gazi unvanı almıştır."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu özel günü çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Turan, "Gözümüzden sakındığımız çocuklarımızın, gençlerimizin varlığı Devlet ve Millet olarak tarih, medeniyet ve gelecek yolculuğumuzda en kıymetli beşeri hazinemizdir." ifadelerini kullandı.