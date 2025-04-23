Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valiliğinden İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:

        Kırklareli Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valiliğinden İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum yoktur. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi tüm afetlerden korusun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!

        Benzer Haberler

        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin dava yeniden...
        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin dava yeniden...
        Kırklareli Valisi Turan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesa...
        Kırklareli Valisi Turan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesa...
        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün teda...
        Kırklareli'nde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişiden 3'ünün teda...
        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başl...
        Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başl...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Rektör Ak'ı ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Rektör Ak'ı ziyaret etti