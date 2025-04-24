Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 109 bin 390 lira ceza kesildi

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 109 bin 390 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 08:22 Güncelleme: 24.04.2025 - 08:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'ne kaçak yolla büyükbaş hayvan getiren kişiye 109 bin 390 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak yollarla 12 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 109 bin 390 lira ceza uygulandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.

        Bir ahırda yapılan kontrolde canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 12 büyükbaş hayvana el koydu. Hayvanlar mezbahada kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi.

        Büyükbaş hayvanları getirdiği tespit edilen kişiye 109 bin 390 lira idari ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        5 bölge için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        İşveren asgari ücretle işçi arıyor
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        Avrupa'dan Trump'ın barış planına destek
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        Trump otomobillere olan vergide geri adım atmıyor
        "Bizi hedef gösterdi"
        "Bizi hedef gösterdi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD binasına geldi
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Fırsatı olan gitti
        Fırsatı olan gitti
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        ABD Başkanı Trump: Vergide düşüş Çin'e bağlı
        ABD Başkanı Trump: Vergide düşüş Çin'e bağlı
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 2 ay devam edebilir
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        "İstanbul futbolun yönetim merkezlerinden biri olacak"
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde sis etkili oldu
        Kırklareli'nde sis etkili oldu
        Edirne'de FETÖ mensubu iki ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli g...
        Edirne'de FETÖ mensubu iki ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli g...
        Kırklareli Valiliğinden İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açık...
        Kırklareli Valiliğinden İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açık...
        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin dava yeniden...
        İğneada'daki selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin dava yeniden...
        Kırklareli Valisi Turan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesa...
        Kırklareli Valisi Turan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesa...
        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Orman Yangınları Mücadele Toplantısı yapıldı