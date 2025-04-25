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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde "Beyin Ölümü ve Donör Bakımı" konferansı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:54 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:24
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        Kırklareli'nde "Beyin Ölümü ve Donör Bakımı" konferansı verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü ile İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezince müdürlük binasında gerçekleştirilen konferansa, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor, yoğun bakım ve acil servis hemşireleri katıldı.

        Konferansta, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Mürşit Dinçer sunum yaptı.

        - Hız kesici kasisler yerleştirildi

        Babaeski ilçesinde cadde ve sokaklara kız kesici kasisler yerleştirildi.

        Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, yaptığı yazılı açıklamada, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklara plastik hız kesici kasisler konulduğunu belirtti.

        Kasislerin üzerinde bulunan reflektif mercek ile araç sürücüleri için gece de görüş sağlandığını aktaran Yayla, sürücü ve yayaların trafikte daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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