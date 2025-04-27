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        Kırklareli'nde yüksekten düşen işçi yaralandı

        Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:25
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        Kırklareli'nde yüksekten düşen işçi yaralandı
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        Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.

        Durak Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü inşaatında bir işçi dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten demirlerin üzerine düştü.

        Demir parçasının kalçasına saplanan işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince demir parçası işçinin kalçasından çıkarıldı.

        Yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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