Kırklareli'nde yüksekten düşen işçi yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaralandı.
Durak Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü inşaatında bir işçi dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten demirlerin üzerine düştü.
Demir parçasının kalçasına saplanan işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince demir parçası işçinin kalçasından çıkarıldı.
Yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
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