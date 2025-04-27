Kırklareli'nde yüksekten düşen işçi yaralandı

Demir parçasının kalçasına saplanan işçi yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durak Mahallesi'nde yapımı devam eden köprü inşaatında bir işçi dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten demirlerin üzerine düştü.

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