KTSO Başkanı Ilık'a ziyaretler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Şenol Genel, Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Müdürü Aytaç Babalıoğulları ile Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

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