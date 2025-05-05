Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Turan, devletin kapısının vatandaşlarına her zaman açık olduğunu kaydetti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Turan, kendilerine iletilen talepleri yerinde çözmeye gayret ettiğini söyledi.

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