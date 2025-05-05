Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kavaklı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kavaklı beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Turan, bir çay bahçesinde vatandaşların isteklerini dinledi.
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Turan, kendilerine iletilen talepleri yerinde çözmeye gayret ettiğini söyledi.
Turan, devletin kapısının vatandaşlarına her zaman açık olduğunu kaydetti.
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