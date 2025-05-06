Kırklareli'nden nisan ayında 13 milyon 696 bin dolarlık ihracat gerçekleşti

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli merkezli firmaların nisan ayında 13 milyon 696 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı ihracatının, mart ayına göre yüzde 15.56, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 2.5 azaldığını belirtti.

Kırklareli'nden yılın ilk dört ayında 51 milyon 373 bin dolar ihracat yapıldığını aktaran Ilık, ihraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yaş meyve ve sebze, demir ve demir dışı metaller ile otomotiv endüstrisi geldiğini ifade etti.

Ilık, Almanya, Bulgaristan, Kenya, İtalya, ABD, Gana ve Romanya gibi ülkelerin ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.