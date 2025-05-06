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        Kırklareli'nde Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası başladı

        Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:56
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        Kırklareli'nde Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası başladı
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        Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası başladı.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, sentetik çim sahasında gerçekleştirilen turnuvada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Vize Devlet Hastanesi arasında oynan ilk karşılaşmanın başlama vuruşunu gerçekleştirdi.

        Turan, müsabaka öncesi yaptığı konuşmada, sportif etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

        Turnuvada 33 takım ve yaklaşık 600 kamu personelinin yer aldığını ifade eden Turan, bu tür sportif etkinliklerin farklı kurumlarda görev yapan personellerinde bir birleriyle tanışmasına ve kaynaşmasına vesile olduğunu belirtti.

        Turan, turnuvaya katılan takımlara başarı diledi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut da sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini kaydetti.

        Törene katılan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş da ilk karşılaşmayı izledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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