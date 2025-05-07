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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:39 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:39
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        Vize'de "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Öğrencilere yaya geçitlerinin önemi, trafikte yaya ve araçların dikkat etmeleri konular anlatıldı.

        Trafik işaret ve levhaları hakkında öğrencilere bilgi verilirken, oluşturulan alanda uygulamalı gösterildi.

        - Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

        Akdemir, Kıyıköy İlkokul ve Ortaokulu ile Kıyıköy Lisesini ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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