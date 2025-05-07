Kırklareli'nden kısa kısa
Vize'de "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
Vize'de "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Öğrencilere yaya geçitlerinin önemi, trafikte yaya ve araçların dikkat etmeleri konular anlatıldı.
Trafik işaret ve levhaları hakkında öğrencilere bilgi verilirken, oluşturulan alanda uygulamalı gösterildi.
- Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.
Akdemir, Kıyıköy İlkokul ve Ortaokulu ile Kıyıköy Lisesini ziyaret ederek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerle bir araya gelen Akdemir, daha sonra öğretmenlerin isteklerini dinledi.
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