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        Kırklareli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:42
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        Kırklareli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Kırklareli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Şüphelilerin, mağdurları "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı tespit edildi.

        Kırklareli ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde 12 cep telefonu, 7 SIM kart, 2 tablet ile hafıza kartı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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