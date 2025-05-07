Kırklareli'nde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiği belirlenen şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Şehit Astsubay Göktan Özipek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi E-Sınav Merkezi'ndeki ehliyet sınavı sırasında aday M.Y'den gelen seslerden şüphelenen gözetmen, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, M.Y'nin üst aramasında, kauçuk kaplamalı kameralı kopya düzeneği, SIM kart, bantlı ses cihazı ve kulağında dışarıdan fark edilmeyen kulaklık ele geçirdi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelinin kulağındaki kulaklık, tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheli M.Y. işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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