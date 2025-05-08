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        Kırklareli'nde İklimTrak Projesi tanıtıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:51
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        Kırklareli'nde İklimTrak Projesi tanıtıldı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef." dedi.

        Konukcu, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda sunum yaptı.

        İklim değişikliğinin ayrı bir boyut aldığını ifade eden Konukcu, iklim değişikliği kontrolünün çok zor olduğunu vurguladı.

        İklim değişikliğini insanlığı çok uğraştıran bir "çevre felaketi" olarak değerlendiren Konukcu, 2000'li yılların başından itibaren iklim değişikliği üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        ​​​​​​​Sıcaklık artışı hususunda ciddi tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Konukcu, "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef." değerlendirmesinde bulundu.

        İklim değişikliğine bağlı yağışların azalacağını belirten Konukcu, düzensiz yağışların ciddi sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

        Özellikle bahar ve yaz yağışlarında önemli azalmalar olacağını dile getiren Konukcu, "Uzun dönem kuraklıklar ani taşkınlar izleyecek." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Onur Karadağ da artık üreticilerin ürünlerini iklim değişikliğine göre seçmesi ve tarım sigortası yaptırması gerektiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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