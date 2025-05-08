Kırklareli'nde İklimTrak Projesi tanıtıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef." dedi.

Konukcu, Avrupa Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği "TR21 Trakya Bölgesi'ndeki İklim Değişimine Uyum İçin Nötr Bozulumu (İklimTrak)" Projesi kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda sunum yaptı.

İklim değişikliğinin ayrı bir boyut aldığını ifade eden Konukcu, iklim değişikliği kontrolünün çok zor olduğunu vurguladı.

İklim değişikliğini insanlığı çok uğraştıran bir "çevre felaketi" olarak değerlendiren Konukcu, 2000'li yılların başından itibaren iklim değişikliği üzerine çalışmalar yaptıklarını anlattı.

​​​​​​​Sıcaklık artışı hususunda ciddi tedbirler alınması gerektiğine dikkati çeken Konukcu, "Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ve iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor maalesef." değerlendirmesinde bulundu.