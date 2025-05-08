Kırklareli İl Genel Meclisi toplantıları sürüyor

Kırklareli İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantıları devam ediyor

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, İl Özel İdaresinin 2024 yılı kesin hesap, taşınır, taşınmaz mal hesap cetvelleri değerlendirme gündem maddesi görüşüldü.

Meclisin plan ve bütçe komisyonu tarafından hazırlanan raporda, gider bütçesi ile gelir bütçesinin denk geldiği belirtildi.

Gider cetvelinde yer alan personel, devlet primi, mal ve hizmet alımı, faiz , sermaye, sermaye transferleri giderleri ve yedek ödenek için 770 milyon liranın ayrıldığı bilgisi bulunan raporda, gelir cetvelinde ise teşebbüs ve mülkiye gelirleri ile sermaye gelirlerinden de 770 milyon lira elde edildiğine yer verildi.

Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Diğer gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantı yarın sona erecek.