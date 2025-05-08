Kırklareli'nde "Kamu Hizmetlerinde Emanet, Liyakat ve Memnuniyet" konferansı düzenlendi
Kırklareli'nde "Kamu Hizmetlerinde Emanet, Liyakat ve Memnuniyet" konferansı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde "Kamu Hizmetlerinde Emanet, Liyakat ve Memnuniyet" konferansı gerçekleştirildi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.
Kamuda vatandaşların memnuniyetinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, personelin kendini geliştirmesi amacıyla eğitimler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.
Ardından eğitimci ve yazar Münir Arıkan tarafından il protokolü ve kamu çalışanlarına yönelik eğitim verildi.
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