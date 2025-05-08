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        Kırklareli'nde "Kamu Hizmetlerinde Emanet, Liyakat ve Memnuniyet" konferansı düzenlendi

        Kırklareli'nde "Kamu Hizmetlerinde Emanet, Liyakat ve Memnuniyet" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:20 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:30
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        Kırklareli'nde "Kamu Hizmetlerinde Emanet, Liyakat ve Memnuniyet" konferansı düzenlendi
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        Kırklareli'nde "Kamu Hizmetlerinde Emanet, Liyakat ve Memnuniyet" konferansı gerçekleştirildi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

        Kamuda vatandaşların memnuniyetinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, personelin kendini geliştirmesi amacıyla eğitimler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Ardından eğitimci ve yazar Münir Arıkan tarafından il protokolü ve kamu çalışanlarına yönelik eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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