Kırklareli'nde "Kamu Hizmetlerinde Emanet, Liyakat ve Memnuniyet" konferansı düzenlendi

Ardından eğitimci ve yazar Münir Arıkan tarafından il protokolü ve kamu çalışanlarına yönelik eğitim verildi.

Kamuda vatandaşların memnuniyetinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, personelin kendini geliştirmesi amacıyla eğitimler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programda, kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

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