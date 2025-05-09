Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Bosna Hersekli öğrencileri makamında kabul etti.

Yüce, kardeş okul çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Travnik Karaula Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce, iki ülkenin dostluğunun artması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Yüce, ilçe hakkında öğrencilere bilgi verdi.

- "Yeni Nesil Ofis: Dijital Beceriler ve Yapay Zeka" eğitimi düzenlendi

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Lüleburgaz ilçesinde "Yeni Nesil Ofis: Dijital Beceriler ve Yapay Zeka" eğitimi verildi.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, kaymakamlık binasında düzenlenen eğitimin ardından katılımcılara belgelerini verdi.

Kamu personelinin artık daha fazla donanımlı ve bilgili olması gerektiğini ifade eden Yüce, dünyada artık teknolojinin çok hızlı geliştiğini kaydetti.

Bu nedenle ilçede görevli kamu personeline yönelik eğitim verildiğini anlatan Yüce, eğitimde başarılı olan personele başarılar dileğinde bulundu.