Kırklareli'nde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" düzenlendi

Konuşmaların ardından Vali Turan, 6 takımın mücadele ettiği turnuvada birinci olan Ramazan Yaman Huzurevi sporcularına ödüllerini verdi.

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bocce turnuvasına katılan sporcuları tebrik eden Turan, yaşlıların bilgi ve birikimlerinden herkesin yararlanması gerektiğini söyledi.

Vali Turan, Ramazan Yaman Huzurevinde düzenlenen turnuvada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

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