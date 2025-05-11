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        Kırklareli'nde geçen yıl 1077 trafik kazasında 42 kişi hayatını kaybetti

        Kırklareli'nde 2024 yılında meydana gelen 1077 trafik kazasında 42 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:26
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        Kırklareli'nde geçen yıl 1077 trafik kazasında 42 kişi hayatını kaybetti
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        Kırklareli'nde 2024 yılında meydana gelen 1077 trafik kazasında 42 kişi hayatını kaybetti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin karayolu trafik kazaları verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye'de geçen yıl meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı 1 milyon 444 bin 27 trafik kazasından 1077'si Kırklareli'nde gerçekleşti.

        Türkiye genelindeki kaza sayısına göre 58. sırada yer alan Kırklareli'nde, trafik kazalarında yaralananlardan 22'si olay yerinde, 20'si ise sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra hayatını kaybetti. Kazalarda 1739 kişi ise yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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