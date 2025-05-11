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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar'da öğrenciler şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:06 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:06
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        Pınarhisar'da öğrenciler şehit ailelerini ziyaret etti.

        Pınarhisar Kaymakamlığınca 2025 Aile Yılı için hazırlanan "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" Projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri, şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Öğrenciler, evlerinde ziyaret ettikleri şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

        Ziyaretlerin süreceği belirtildi.

        - Pınarhisar'da trafik denetimi yapıldı

        Pınarhisar ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

        Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen denetimlere, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu da katıldı.

        Denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla bir süre sohbet eden Çanakcıoğlu, trafik kurallarını hatırlattı.

        Çanakcıoğlu, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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