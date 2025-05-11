Pınarhisar'da öğrenciler şehit ailelerini ziyaret etti.

Pınarhisar Kaymakamlığınca 2025 Aile Yılı için hazırlanan "Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor" Projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Öğrenciler, evlerinde ziyaret ettikleri şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerin süreceği belirtildi.

- Pınarhisar'da trafik denetimi yapıldı

Pınarhisar ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen denetimlere, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu da katıldı.

Denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla bir süre sohbet eden Çanakcıoğlu, trafik kurallarını hatırlattı.

Çanakcıoğlu, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.