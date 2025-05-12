Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:21 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

        Kadıköy köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

        Vali Turan, yağmur ve şükür duası programına katılanlara teşekkür etti.

        İklim değişikliği ve kuraklığın tüm dünyayı etkilediğini ifade eden Turan, bu nedenle su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Malabadi Köprüsü'nde ağıtlar yükseldi!
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hamas, ABD'li esiri serbest bırakacak
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Hava durumu ruh halimizi nasıl etkiliyor?
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, şehit anneleri ile bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, şehit anneleri ile bir araya geldi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay binlerce gönüllüsüyle toplumda "bağımsız...
        Bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay binlerce gönüllüsüyle toplumda "bağımsız...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi
        Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi
        Kırklareli'nde geçen yıl 1077 trafik kazasında 42 kişi hayatını kaybetti
        Kırklareli'nde geçen yıl 1077 trafik kazasında 42 kişi hayatını kaybetti