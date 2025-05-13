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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:32
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, yapımı süren Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi'nde incelemede bulundu.

        Balaban, Belediye Başkan Vekili Cengiz Civelek ile bakımevi sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Balaban, sahipsiz hayvanların doğal yaşam alanında daha konforlu bir hayat süreceklerini kaydetti.

        - kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Demirköy ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi tarafından Demirköy İlk ve Ortaokulunda düzenlenen kampanyada, öğretmen ve veliler kan bağışında bulundu.

        Kaymakam Ertuğrul Bayram da kan bağış tırını ziyaret ederek kampanyaya destek verdi.

        Kan bağışında bulunan Bayram, Türk Kızılay teşkilatına ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

        Kan bağışının önemli olduğunu ifade eden Bayram, bu tür faaliyetlerle kan bağışçısı sayısının artmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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