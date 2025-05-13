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        Kırklareli Valiliği personeline yangın tedbirleri eğitimi verildi

        Kırklareli Valiliği personeline temel yangın tedbirleri eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:28
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        Kırklareli Valiliği personeline yangın tedbirleri eğitimi verildi
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        Kırklareli Valiliği personeline temel yangın tedbirleri eğitimi verildi.

        Vali Uğur Turan, valilik binasında düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, hizmet içi eğitim faaliyetlerini önemsediklerini belirtti.

        Personelin kendisini yenilemesi, bilgi ve birikimini arttırmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Turan, bu kapsamda yangın eğitimi düzenlediklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Erden temel yangın tedbirleri hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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