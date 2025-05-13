Kırklareli Valiliği personeline yangın tedbirleri eğitimi verildi

Personelin kendisini yenilemesi, bilgi ve birikimini arttırmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Turan, bu kapsamda yangın eğitimi düzenlediklerini söyledi.

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